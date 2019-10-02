الخزعلي يعلق على التظاهرات التي شهدتها عدد من المحافظات

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علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، على الاحداث التي شهدتها التظاهرات في عدد من المحافظات.
وقال الخزعلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سقوط ضحايا ابرياء من ابنائنا وحدوث اصابات في قواتنا الامنية بهذا العدد دليل على وجود اياد خبيثة تريد العبث بالاستقرار رولو على حساب ارواح الابرياء"، مبينا "اننا حذرنا من وجود هكذا قبل مشروع انطلاقه ولا زلنا نحذر منه".
واضاف ان "من حق ابناء الشعب التظاهر للمطالبة بحقوقهم، لكن من الواجب عليهم تفويت الفرصة على الاعداء بالمحافظة على سلمية التظاهرات والحذر من المندسين والايادي الخفية التي تريد ان تدفع الامور باتجاهات خطيرة للغاية"، لافتا الى "اننا نمتلك معلومات عنها".
ودعا الخزعلي "الاجهزة الامنية الى التحلي باعلى درجات الضبط في التعامل مع المتظاهرين السلميين".
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