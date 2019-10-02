مقترح يخص ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ

ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، الاربعاء، ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻼﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ. وقال رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰي لـ الصباح"، ان "اللجنة ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ او ﺗﻌﺪﻳﻼ اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء يخص ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ"، ﻻﻓﺘﺔ اﻟﻰ ان "المقترح ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﺘﻜﻮن 50 ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ 15 ﺳﻨﺔ". واﺿﺎف ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺧﺬت ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎراﺗﻬﺎ اﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ للعاطلين ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺒﺎب ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدات او ﻣﺆﻫﻼت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة".



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