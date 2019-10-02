الأمم المتحدة تحث على التهدئة وضبط النفس في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت الأمم المتحدة، الأربعاء، على التهدئة وضبط النفس في العراق، عقب المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن العراقية أمس الثلاثاء.
وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء العنف الذي رافق بعض المظاهرات في بغداد ومحافظات أُخرى"، داعية إلى التهدئة.
كان الرئيس العراقي برهم صالح طالب، الثلاثاء، بمزيد من ضبط النفس واحترام القانون إثر احتجاجات واسعة في عدة مدن عراقية، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للمواطنين.
وشهدت مدن بغداد والناصرية والنجف والكوت والديوانية مظاهرات شعبية واسعة طالب من خلالها المتظاهرون بالإصلاح والخدمات الرئيسية.
وأعلنت السلطات سقوط قتيلين و200 مصاب خلال الاحتجاجات، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن 3 قتلى.
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