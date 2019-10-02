محكمة إيرانية تقضي بإعدام شخص وسجن شخصين آخرين 10 سنوات بتهمة التجسس لأمريكا

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 سجن كتب متابعات_الخليج 365 قضت محكمة إيرانية، الثلاثاء، بإعدام شخص وسجن شخصين آخرين 10 سنوات بتهمة التجسس للولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements وقال متحدث قضائي في تصريحات له، إن المحاكم الإيرانية حكمت على شخص واحد بالإعدام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. كما حكمت المحكمة بسجن شخصين آخرين لمدة 10 سنوات بسبب نفس الجريمة، وحبس شخص رابع لمدة 10 أعوام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

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