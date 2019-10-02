"السيادي" السوداني: اجتماع اليوم لحسم تعيين رئيس القضاء

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الأربعاء 2 أكتوبر 2019
محمد الفكي سليمان
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متابعات_الخليج 365
أعلن عضو مجلس السيادة محمد الفكي، أن الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، اليوم، يحسم أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وكشف الفكي، وفقاً لـ"العين الإخبارية"، النقاب عن أن الأطراف توافقت على اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام، ولكن لم يفصح عنهما.
وتابع أن الاجتماع سيناقش أمر الوثيقة الدستورية وستنشر في نفس اليوم، وذكر عضو مجلس السيادة أن الاجتماع ناقش، الأحد، أمر تعيين الولاة، مشيراً إلى أن الولاة العسكريون المكلفون طلبوا إعفاءهم.
وأفصح عن تشكيل لجنة "رباعية" من عدة أطراف ستبحث مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عقب عودته، أمر تعيين الولاة، وأفاد بأن اللجنة الرباعية تضم وزير ديوان الحكم المحلي الدكتور يوسف آدم الضي، وممثلاً لكل من مجلس السيادة والحرية والتغيير.
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