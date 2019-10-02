علامة: الاصلاحات الجدية في الموازنة تعيد ثقة المواطن بالدولة

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة إلى انه "اذا غرق الاقتصاد والبلد الجميع سيغرق لذا المهم الجدية"، معتبرا ان "العبرة دائما في التنفيذ ويجري الحديث عن الموازنة ومشاكل اقتصادية لذلك نحن بحاجة الى ارادة صلبة ولم نر حتى الان جدية في هذا الموضوع".
وفي حديث اذاعي رأى علامة أنه "اذا كانت هناك اصلاحات جدية وملموسة في الموازنة التي يتم تحضيرها عندها ستعود ثقة المواطن واللبناني المغترب بالدولة".
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