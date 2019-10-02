جورج فياض: لا تحفظات على تعميم مصرف لبنان والمشكلة بتطبيقه والآلية تحتاج لوقت

أوضح نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، أنّ "لا تحفظات على تعميم "مصرف لبنان" والمشكلة بتطبيقه. هو عالج الأمور المبدئية، وحدّد سعر صرف الليرة للمشستقات النفطية، ويبقى التطبيق".
وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "الآليّة لتبدأ بالتطبيق بحاجة إلى بعض الوقت، لأنّها تتوجّه إلى الاستيرادات الجديدة الّتي ستتمّ وفق الآلية الجديدة، في حين أنّ هناك اعتمادات مفتوحة وبضائع في السوق غير مغطاة بالآلية الجديدة". ولفت إلى "أنّنا طلبنا أن نكون شركاء في وضع التعميم ولكن لم يتّحدثوا معنا، والحل يبدأ بتطبيق الآليّة، ونعمل لتصبح تطبيقيًّا فعّالة، فهي تعني الجميع"، مؤكّدًا أنّ "الأساس أُنجز".
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