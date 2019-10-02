المطران كرياكوس ترأس صلاة الغروب في عيد القديسين كبريانوس ويوستينا في بصرما

ترأس راعي أبرشية ​طرابلس​ و​الكورة​ وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران ​افرام كرياكوس​، صلاة الغروب في كنيسة القديسين كبريانوس ويوستينا في بصرما الكورة، لمناسبة عيدهما.

ولفت في عظته إلى "مزايا القديسين الّذين شهدوا للرب في حياتهم واستشهادهم من أجل الإيمان به، وكيف يجب علينا أن نتشبه بهم في محبة الرب يسوع".

بعد الصلاة، تمّ تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية من أبناء الرعية.