أبو سعيد التقى النائب عزّ الدين وبحث معه قضايا حقوقية

إلتقى مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق الإنسان ​هيثم ابو سعيد​ النائب حسن عزّ الدين وبحث معه شؤونا حقوقية.

وأشار ابو سعيد إلى وجوب إلتزام ​لبنان​ بكل المقررات والحقوق الموجبة عليه وتحمّل المسؤولية عن كل تقصير حصل وقد يطرأ مستقبلاً.

بدوره لفت النائب عزالدين إلى "ضرورة إيجاد سبل التعاون من أجل تفادي قضايا إضافية على لبنان وهو الذي يعمل جاهدا لإبعاد كل ما قد يسيء إلى لبنان ويأخذه الى برٌ الأمان".

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