كرم: الشعب بحاجة لسلطة تقوم باصلاحات على ذاتها

رأى أمين سر تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الشعب ال​لبنان​ي لا ينقصه العلم والادراك لضرورة المحافظة على ​اقتصاد​ بلده وليس بحاجة لقوانين تجبره على ذلك ، انه بحاجة لسلطة تقوم باصلاحات على ذاتها ومسؤولين يتخلّون عن امتيازاتهم واستخدامهم للمؤسسات لصالحهم الخاص وبحاجة لسلطة قادرة على جلب الاستثمارات للبنان وليس تهريبها".

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