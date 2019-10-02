أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بتوجيهات ودعم من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، وعطفا على اللقاء الموسع الذي عقد في دير ​الجية​، فقد طوينا صفحة اعتماد الموقع المعلن كمطمر او معمل تفكك حراري، ونعمل مع اتحادات البلديات في ​الشوف​ و​وزارة البيئة​ لحلول بيئية وعلمية بديلة، ستكون موضوع نقاش قريب مع البلديات والأهل والمهتمين".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: نعمل مع اتحادات البلديات في الشوف ووزارة البيئة لحلول بيئية بديلة عن مطمر الجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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