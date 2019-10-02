المعارضة الرومانية تعتزم طرح الثقة بالحكومة الأسبوع المقبل

أطلقت المعارضة الرومانية إجراءً في البرلمان، يرمي لطرح الثقة بالحكومة اليسارية الأسبوع المقبل. ويتمثّل الإجراء بعريضة عنوانها "لإعادة بناء ​رومانيا​ لا بدّ من إطاحة حكومة فيوريكا دانشيلا بشكل عاجل"، وقد حصلت هذه العريضة على تواقيع 237 عضوًا في مجلسي الشيوخ والنواب.

ولفتت دانشيلا الّتي مُني حزبها بهزيمة نكراء في الانتخابات الأوروبية في أيار الماضي، والّتي انشقّ عنها أيضًا حليفها "تحالف الليبراليين والديمقراطيين"، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "هذه المذكرة بحجب الثقة لن تمرّ".