مقتل 6 أشخاص على يد مسلحين شمال بوركينا فاسو

أفادت وكالة الأنباء البوريكينة بقتل ستة أشخاص على يد مسلحين في منطقة زيمتنجا التابعة لمقاطعة بام شمال بوركينا فاسو.
وأوضحت الوكالة أن الضحايا الستة قتلوا بعدما هربوا من القرى المجاورة خوفًا من هجوم مسلحين يتنقلون بين القرى على دراجات نارية، منذ ثلاثة أيام ويقتلون ويبثون الرعب في السكان العزل.
يذكر انه قتل في المنطقة نفسها نحو 24 شخصًا منذ السبت الماضي في قرى متفرقة، فيما هرب نحو 20 ألف ساكن إلى مدينة كونغوسي على بعد أكثر من مائة كيلومترًا من هناك.
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