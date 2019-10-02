ترامب: التحقيق الرامي لعزلي هو بمثابة انقلاب للاستيلاء على سلطة الناس

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على التحقيق الّذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، إلى "أنّني توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس "عزلًا"، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني للدستور وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم الّتي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية".

ويمضي الديمقراطيون في مجلس النواب قدمًا في التحقيق الرامي إلى عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفيّة جرت في 25 تموز الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​. ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الّذين يسيطرون على مجلس النواب، إلى فتح تحقيق في 25 أيلول الماضي بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته. وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.