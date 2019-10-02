رئيس وزراء اليابان: إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن

شدّد رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​، على أنّ "إطلاق ​كوريا الشمالية​ ​صواريخ​ باليستية، ينتهك قرارات ​مجلس الأمن الدولي​ ونحن نحتجّ عليه بشدة وندينه".

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