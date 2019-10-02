شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بحجب المواقع المروجة للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال "حمروش"، إن حجب المواقع التى تنشر الشائعات ضد الدولة المصرية أصبح ضرورة حتمية، لأن الشائعات حرب غير عسكرية. Advertisements وأضاف أن مروجى الشائعات أعداء للوطن والمواطن، كما أن الشائعات هى إحدى أدوات حروب الجيل الرابع التى يستخدمها أهل الشر لإحداث الفتنة وبث روح اليأس والإحباط بين المواطنين وإضعاف روحهم المعنوية وإفتقادهم الثقة فى مؤسسات. وتابع: "يتبقى إنشاء برامج جادة وهادفة تستهدف نشر المعلومة الصحيحة الحقيقية، والمركز الإعلامى بمجلس الوزراء أصبح يوفر معلومات بشكل أكبر للمواطنين".

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