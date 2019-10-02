معلومات عن محطة بحوث الإنتاج الحيواني بدمياط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

أجرى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة إلى محطة بحوث الإنتاج الحيواني بالسرو، الإثنين الماضي.

ويرصيد "الخليج 365" يرصد أبرز 8 معلومات عن المحطة ومهامها وأهميتها:

1- المحطة تابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني وهي بحثية تقدم الدعم للمربين والمهتمين من خلال المستجدات العلمية في مجال تغذية ورعاية ونظم تربية حيوانات المزرعة.

2- تقدم المحطة وتوفير نواة للمربي من السلالات المحلية النقية أو المحسنة "وحيد أو ثنائي الغرض" والمحصنة ضد الأمراض الشائعة بداية من عمر يوم في الدواجن والبط ومن المراحل العمرية والإنتاجية المختلفة في الأبقار والأغنام والماعز والأرانب.

3- تضم أقسام الماعز وتربية الأرانب وتربية الدجاج المعمورة لإنتاج البيض ومزرعة البط وقسم الأبقار وقسم الأغنام.

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4 – تتميز المحطة بتوافر الأوز الصيني في فرع الطيور المائية وموطنه الأصلى فى الصين ويتسم بالرشاقة وجمال الشكل كما يمتاز بوجود بروز فوق الرأس، وهو نوعان الأبيض والبنى، وهو مناسب للتسمين المبكر لتكوين اللحم وتمتاز الإناث بإنتاج مرتفع للبيض.

5 – توفر 5 سلالات من البط تتمثل في الدمياطي والبكيني والكمبل والسوداني والمسكوفي إلى جانب الأوز الصيني والمصري.

6 - قدمت المحطة العديد من المنتجات منها رؤوس الماشية من الأبقار الدمياطي وخليط الفريزيان والأبردين من أغنام الرحماني وتعمل على تحسين الانتاج من خلال إنتاج سلالات محسنة لزيادة العائد الاقتصادى للمربى الصغير من خلال نشر تلك التراكيب على المربين.

7 – تتوافر عملية الحلب الآلي في قسم تغذية الحيوان بفرع الأبقار، وتحظى بمراقبة واهتمام الإدارة، كما تعهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ببحث إمكانية اقامة منافذ لبيع منتجات المحطة.

8 – تسعى الوزارة إلى دعم المحطة من خلال إدخال سلالات جديدة غير الموجودة سواء دواجن أو أبقار للحفاظ على السلالات، والتنوع بين التربية والإنتاج والخدمات الإرشادية.​