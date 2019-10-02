"ريهام" تطلب الخلع: "ملابسه لا تعجبني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "ريهام. ص" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس؛ للمطالبة بخلع زوجها، مبررة طلبها: "جوزي بيلبس هدوم مش بحبها عليه، كان نفسي فتى أحلامي يكون صاحب الذوق الكلاسيك، لكن زوجي طبيعي جدا وغير جذاب".

وتروي "ريهام" (29 سنة) موظفة ببنك خاص: "من سنة تزوجت من "أحمد. م"، (33 سنة)، صاحب شركة استيراد وتصدير مستلزمات الحاسب الألى، زواجًا تقليديَّا، عن طريق إحدي الأصدقاء المقربين بيننا، وبعد التعرف عليه لم يعجبني مظهره لكنه توعد أمامي بالتغيير".

تابعت الزوجة: "حاولت معه خلال أيام الخطوبة وبالفعل وافق وتغيرت طريقة لبسه، وهناك بعض الجمل التي بات يرددها يوميًا، منها شكلي اتغير للأحلى، وبالفعل كلماته جعلتني اتمسك بالزواج منه، لكنه لم يبقى على حاله بعد الزواج، جعلني أندم على اختياري".

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أضافت "ريهام": "أحضر حفلات كثيرة ووجوده معي يجعل صورتي مكتملة أمام الموجودين، وافق زوجي على حضور إحدى الحفلات لكنه لم يرتدي ما اريده، فتشاجرنا سوياً واعتذرت عن حضور الحفل الخاص بتكريمي، ومن وقتها ولم تتوقف الخلافات بيننا".

استكملت الزوجة: "تشاجر معي زوجي بسبب أن ملابسه التي يحبها لم تكن بمكانها في الدولاب، فتحدثنا عن تغيّر طريقة لبسه وعدم ارتداء تلك الملابس الملونة التي تجعله يظهر بشكل غير لائق أمام أصدقائي".

وواصلت: "زوجي تعود على أسلوبه وحياته وغير قادر على تغييرها مما يحدث أمامه من مواقف، ووصل معي لحل عدم مرافقتي لتلك الحفلات او العزومات، وبرر ذلك لكثرة مشاغله، ومن وقتها قررت الانفصال، وبعد رفضه بشدة، رفعت دعوى خلع حملت رقم 2147 لسنة 2018، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها".