استعدادًا لذكرى افتتاح القناة.. بورسعيد تبدأ تطوير حديقة "فريال" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأت محافظة بورسعيد استعداداتها للاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس في شهر نوفمبر من العام الجاري، في نفس المكان الذي أقيم به حفل الافتتاح.

وشهدت حديقة فريال بحي الشرق في بورسعيد، الحفل المهيب الذي أقيم في نوفمبر من عام 1869 لافتتاح قناة السويس، وأقيمت داخلها 3 منصات خضراء مكسوة بالحرير خصصت الكبرى للملوك والأمراء، والثانية لرجال الدين الإسلامي ومنهم الشيخ مصطفى العروسي والشيخ إبراهيم السقا، وخصصت الثالثة لرجال الدين المسيحي.

وجلس الخديو إسماعيل، ومسيو ديلسبس، والإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا، وفرنسوا جوزيف إمبراطور النمسا، وملك المجر، وولى عهد بروسيا، والأمير هنرى شقيق ملك هولندا، وسفيرا إنجلترا وروسيا بالآستانة، والأمير محمد توفيق ولي العهد، والأمير طوسون نجل محمد سعيد باشا، وشريف باشا، ونوبار باشا، والأمير عبد القادر الجزائرى، بالمنصة الكبرى.

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وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدء تطوير حديقة فريال بهدف تحويلها إلي مزار سياحي وتاريخى لتتناسب مع أهميتها الكبرى والاستفادة منها كموقع تاريخي وثقافي، مؤكدا أنه سيتم تطوير حديقة فريال دون المساس بالشكل التاريخى لها، كما سيتم إنشاء 3 منصات مثل المنصات الرئيسية والتى بُنيت منذ حوالى 150 عاما لافتتاح قناة السويس بالإضافة إلى عرض "صوت وضوء" كإسقاط للحفل الذى تم بالحضور لإحياء التاريخ.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم زيادة المساحات الخضراء عن سابقها قبل التطوير وستكون الحديقة مزارًا تاريخياً من الطراز الأول.

من جانبه، شدد المهندس محمد بيوض، مؤرخ بورسعيدي، على ضرورة تطوير الحديقة قبل يوم 17 نوفمبر المقبل لأنه بحلول هذا التاريخ سيكون قد مضى 150 عاما على افتتاح قناة السويس من هذا المكان، ومن الأفضل أن تقام الاحتفالية في نفس مكان الافتتاح مما سيعطيها طابع مميز ويحولها لحدث عالمي لترويج المدينة سياحيا واقتصاديا.