واشنطن: نحن على دراية بالإطلاق الصاروخي لبيونج يانج

قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة، تواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع الحلفاء في المنطقة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، باتجاه البحر "مقذوفين" يرجّح أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، في تجربة تأتي غداة إعلان بيونج يانج عزمها على استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.