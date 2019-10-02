قال مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة، على دراية بالإطلاق الصاروخي المحتمل من جانب كوريا الشمالية.
وأضاف أن الولايات المتحدة، تواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع الحلفاء في المنطقة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
اقرأ أيضاً...بيونج يانج تطلق صاروخين بعد موافقتها على الحوار مع واشنطن
وأطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، باتجاه البحر "مقذوفين" يرجّح أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى سقط أحدهما على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، في تجربة تأتي غداة إعلان بيونج يانج عزمها على استئناف المحادثات النووية مع واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نحن على دراية بالإطلاق الصاروخي لبيونج يانج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.