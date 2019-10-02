جونسون يكشف اليوم عن مقترحه النهائي بشأن "بريكست"

يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء، عرضه النهائي بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وسيعلن صراحة أنه إذا لم تتجاوب بروكسل مع المقترح فإن بريطانيا لن تتفاوض مجدداً وستغادر الاتحاد في 31 أكتوبر الجاري.

وفي كملته الختامية أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم سيتمسك جونسون بموقفه الصارم وسيقدم للحزب التفاصيل الأولى لما سيصفها بأنها "تسوية?? ??عادلة ومنطقية".

ومع تبقي أقل من شهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يكتنف الغموض مستقبلاً لعملية التي تمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية لبريطانيا منذ أكثر من 40 عاماً.

وسيبلغ جونسون، الذي يقول إن بريطانيا ستغادر التكتل في 31 أكتوبر?? ??مهما حدث، المؤتمر بأنه سيرسل مقترحه إلى بروكسل اليوم الأربعاء في محاولة لضمان التوصل لاتفاق سيسهل خروج بلاده ويجنبها أضراراً اقتصادية محتملة حال الخروج دون اتفاق.

وجاء في مقتطفات أصدرها مكتب جونسون من الخطاب الذي سيلقيه "أصدقائي أخشى أنه بعد ثلاثة أعوام ونصف العام أن يشعر الناس بأنه يجري التلاعب بهم مثل الحمقى، بدأوا يشكون في أن هناك قوى في هذا البلاد لا تريد تنفيذ الخروج كم الاتحاد الأوروبي مطلقاً".

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وسيضيف جونسون "دعونا ننفذ عملية الخروج في 31 أكتوبر ومن ثم يمكن لبلادنا أن تمضي قدماً في 2020".

وصوتت بريطانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجري عام 2016، غير أن محادثات الخروج تواجه مأزقاً.