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مقتل 40 شخصاً في اشتباكات بمالي

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قتل 40 شخصاً على الأقل جراء اشتباكات بين جنود ماليين و"إرهابيين" في وسط مالي، حسبما أعلنت حكومة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة يايا سانجاري، في بيان إن 25 من عناصر القوات المسلحة في مالي قتلوا وفقد نحو 60 آخرين بعد أن هاجم إرهابيون، معسكرات للجيش في بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي بوسط البلاد.

وأضاف يايا سانجاري، أن الجيش تمكن من إعادة السيطرة على معسكر بولكيسي، مساء الثلاثاء، مضيفاً أن 15 إرهابياً قتلوا في تلك العملية.

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وشهد وسط وشمال مالي أعمال عنف وهجمات منتظمة في أعقاب الانقلاب العسكري عام 2012، حيث سيطرت الجماعات الإرهابية على المنطقة.

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ونجحت العمليات العسكرية الفرنسية والإفريقية، إلى جانب جهود جيش مالي، في تشتيت الإرهابيين واستعادة السيطرة الحكومية على المنطقة، لكن أنشطة الإرهابيين والعمليات العسكرية مستمرة في بعض المناطق، على الرغم من توقيع اتفاقات سلام مختلفة.

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