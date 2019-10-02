حالة الطقس: أجواء صيفية حارة نسبيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفيد الراصد الجوية أنه لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، وتسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام.

في ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتصبح الأجواء لطيفة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر.

أما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع محدود على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة. ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية.

في يوم السبت، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا نهارا خصوصا في ساعات الظهيرة، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبيا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في المناطق الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقا في ساعات الليل إلى شمالية شرقية.