المعارضة الأسترالية تطالب بنشر مكالمة ترامب وموريسون

طالبت المعارضة الأسترالية، الأربعاء، الحكومة بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون ودونالد ترامب والتي أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي طلب خلالها من كانبيرا المساعدة لتشويه سمعة خصوم سياسيين له.

يأتي هذا في وقت أثارت المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العديد من التساؤلات، حيث أظهر مضمون المكالمة أن ترامب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر بايدن.

وفتح مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تحقيقاً بهدف عزل الرئيس ترامب لإساءة استخدام منصبه.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت، الإثنين، أن ترامب طلب من موريسون تزويده بمعلومات بهدف ضرب مصداقية التحقيق الذي كان المحقق الخاص روبرت مولر يجريه بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والأربعاء، طالب زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترامب في تشويه سمعة خصوم سياسيين.

وكان مكتب موريسون أقرّ، الثلاثاء، بأنّ رئيس الوزراء عرض شخصياً على ترامب "المساعدة والتعاون" مع التحقيق الذي تحدث الرئيس الأمريكي عنه.

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وقال ألبانيز: "ينبغي على رئيس الوزراء توضيح ما حدث بالضبط.. عليه نشر أي محضر أو ومعلومة بحوزته بهذا الشأن"، مؤكداً أن "هذا غير اعتيادي بالمرة".

من جهتها، رفضت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، الأربعاء، الإفصاح عن "المواد والمعلومات" التي يمكن أن يكون قد تبادلها رئيس الوزراء مع ترامب.

غير أن الوزيرة سعت في مقابلة مع إذاعة "إيه بي سي" إلى الطمأنة بأن حكومتها تصرفت كما ينبغي، مؤكدة أن أي تعاون مع إدارة ترامب يجري "بقدر ما نستطيع وبقدر ما هو مناسب".

وكانت "نيويورك تايمز" أفادت بأن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بين ترامب وموريسون بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدت المكالمة التي طلب فيها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال جو بايدن، منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديمقراطية يرمي إلى عزل الرئيس.

وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، والذي وصفه ترامب مراراً بأنه "حملة اضطهاد سياسي".

وأوردت الصحيفة أن ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدث إلى وزير العدل الأمريكي بيل بار.