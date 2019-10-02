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تعليق الدراسة بمدارس جازان وصبيا بالسعودية بسبب العاصفة هيكا.. صور
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
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متابعات_الخليج 365
قامت السلطات السعودية بتعليق الدراسة فى مناطق جازان وصبيا بسبب العاصفة هيكا، حسبما ذكرت شبكة الوئام، ونشرت الشبكة عدة صور توضح مدى قوة تلك العاصفة، وتأثيرها على حركة المرور وشبكات الكهرباء.
وتواصلت توابع العاصفة الاستوائية هيكا هبوبها على محافظات منطقة جازان بالسعودية لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة ساعتين متواصلتين وخاصة على محافظات أبوعريش وضمد وأحد المسارحة والعارضة، فيما سالت أودية الدرب شمال جازان وتسببت فى قطع بعض الطرق واحتجازات مؤقتة لسكان قرى فى الدرب.
وتسببت الأمطار فى ارتفاع منسوب المياه بالطرق والشوارع، وانقطاعات للكهرباء استمرت لساعات طويلة، ما نتج عنه استنفار تام للبلديات، والكهرباء، والدفاع المدني، والمرور.
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