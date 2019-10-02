كشفت مصادر "تيار المستقبل" لصحيفة "الجمهورية، تعليقًا على السجال المتشنّج أمس بين "المستقبل" وتكتل "لبنان القوي"، وإلغاء رئيس الحكومة سعد الحريري ندوة كان مقرّرًا إقامتها في التاسع من الشهر الحالي مع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في قصر القنطاري، يحاوره فيها مسؤولون من قيادة "المستقبل" من مختلف القطاعات، أنّ "القرار اتّخِذ لعدم وجود جَوّ حواري، في ضوء المواقف المتشنّجة الّتي تسبّبت بها مواقف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، الّذي رَدّ التردّي الإقتصادي إلى السياسات الّتي أرساها رئيس الحكومة الرحال رفيق الحريري".
وأكّدت أنّ "هذه المواقف أدّت إلى تشنّج الجَو، وبالتالي لا حاجة ولا منفعة من الحوار في مثل هذه الأجواء".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للجمهورية: مواقف أسود شنجت الجو وبالتالي لا منفعة من الحوار مع باسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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