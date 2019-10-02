مصادر المستقبل للجمهورية: مواقف أسود شنجت الجو وبالتالي لا منفعة من الحوار مع باسيل

كشفت مصادر "​تيار المستقبل​" لصحيفة "الجمهورية، تعليقًا على السجال المتشنّج أمس بين "المستقبل" وتكتل "​لبنان القوي​"، وإلغاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ندوة كان مقرّرًا إقامتها في التاسع من الشهر الحالي مع رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في قصر ​القنطاري​، يحاوره فيها مسؤولون من قيادة "المستقبل" من مختلف القطاعات، أنّ "القرار اتّخِذ لعدم وجود جَوّ حواري، في ضوء المواقف المتشنّجة الّتي تسبّبت بها مواقف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، الّذي رَدّ التردّي الإقتصادي إلى السياسات الّتي أرساها رئيس الحكومة الرحال ​رفيق الحريري​".

وأكّدت أنّ "هذه المواقف أدّت إلى تشنّج الجَو، وبالتالي لا حاجة ولا منفعة من الحوار في مثل هذه الأجواء".