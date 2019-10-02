أكّد أحد المراجع السياسيّة، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "على رغم من أهميّة خطوة الإدعاء القضائي على أحد الصيارفة المتلاعبين بالعملة الأجنبية، وكذلك على أحد أصحاب محلّات تحويل الأموال، فإنّ المطلوب اتخاذ إجراءات فوريّة رادعة لكلّ من يحاول العبث بالسوق الماليّة، وإذا لزم الأمر الاقتداء ببعض الدول الّتي وَصلت إجراءاتها في حقّ المتلاعبين إلى حدّ الحكم عليهم ب​الإعدام​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مرجع سياسي للجمهورية: لاتخاذ إجراءات فورية رادعة لكل من يحاول العبث بالسوق المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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