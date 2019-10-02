مصادر القوات للجمهورية: للبت بالإصلاحات فورا قبل البحث في الإيرادات

لفتت مصادر "​حزب القوات اللبنانية​"، لصحيفة "الجمهورية"، إلى "أنّه نفّذ خلال الجلسة أولى للجنة الوزاريّة المكلّفة درس الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة، خطواته في مسار التحذير الّذي أطلقه حول مناقشة ​الموازنة​، والقاضي بمقاطعة هذه المناقشة للموازنة ما لم يتمّ الغَوص في الإصلاحات".

وذكرت أنّ "القوات" أعلنت تحفّظًا شاملًا لدى طرح كلّ بند يتناول إيرادات الموازنة، رافضةً إبداء رأيها، ومُطالبةً بوجوب بَتّ الإصلاحات فورًا". وأوضحت أنّ "الموقف "القوّاتي" أحدث نوعًا لدى بقيّة الأفرقاء، فاندفع "​التيار الوطني الحر​" مُطالبًا بالإصلاحات أيضًا".