خارجية كوبا نددت برفض أميركا منح تأشيرة لوزير الصحة لديها: واشنطن تحاول كتم صوتنا

ندّدت وزارة الخارجية الكوبية برفض ​الولايات المتحدة الأميركية​ منح تأشيرة دخول لوزير الصحة الكوبي خوسيه أنخيل بورتال، الّذي كان يعتزم حضور اجتماع في ​واشنطن​ لمنظمة الصحة للبلدان الأميركية.

ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الوفد الكوبي برئاسة وزير الصحة لن يتمكّن من حضور هذا الحدث، لأنّ ​الإدارة الأميركية​ رفضت منحه تأشيرة". وأعربت عن أسفها لأنّ "​الحكومة الأميركية​ تحاول، مرّة أخرى، كتم صوت كوبا، وهي خطوة تضاف إلى الحملة لجعل برامج التعاون الطبي لبلدنا أكثر صعوبة مع الدول الأخرى".

بدورها، شجبت السفارة الكوبية في واشنطن، في بيان، "رفض واشنطن منح الوفد الكوبي تأشيرة دخول"، مشدّدةً على أنّه "إجراء تعسّفي تنتهك فيه الولايات المتحدة التزاماتها كدولة مضيفة لمنظمة دوليّة".

وكانت ​وزارة الخارجية الأميركية​ قد أعلنت الإثنين أنّها ستفرض قيودًا على منح تأشيرات للمسؤولين الكوبيين المولجين برنامج إرسال أطباء إلى الخارج.

مع التذكير أنّ منظمة الصحة للبلدان الأميركية، وهي الفرع الإقليمي لـ"منظمة الصحة العالمية"، تعقد اجتماعًا لمجلس إدارتها في واشنطن في الفترة الممتدّة من 30 أيلول وحتّى 4 تشرين الأول.