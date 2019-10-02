المعارضة الأسترالية تطالب بنشر محضر المكالمة الهاتفية بين ترامب وموريسون

طالب زعيم المعارضة الأسترالية أنطوني ألبانيز بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرا انه "ينبغي على رئيس الوزراء توضيح ما حدث بالضبط. عليه نشر أي محضر أو ومعلومة بحوزته بهذا الشأن"، مؤكّداً أنّ "هذا غير اعتيادي أبدا".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت أنّ ترامب طلب من موريسون تزويده معلومات بهدف ضرب مصداقية التحقيق الذي كان المحقق الخاص روبرت مولر يجريه بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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