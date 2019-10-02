المعارضة الأسترالية تطالب بنشر محضر المكالمة الهاتفية بين ترامب وموريسون

طالب زعيم المعارضة الأسترالية أنطوني ألبانيز بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء ​سكوت موريسون​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، معتبرا انه "ينبغي على رئيس الوزراء توضيح ما حدث بالضبط. عليه نشر أي محضر أو ومعلومة بحوزته بهذا الشأن"، مؤكّداً أنّ "هذا غير اعتيادي أبدا".

وكانت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أوردت أنّ ترامب طلب من موريسون تزويده معلومات بهدف ضرب مصداقية التحقيق الذي كان المحقق الخاص ​روبرت مولر​ يجريه بشأن تدخّل ​روسيا​ في ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية.