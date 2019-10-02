وفاة 17 شخصا على الأقل نتيجة سقوط حافلة ركاب في واد في البيرو

أعلنت الشرطة في البيرو "مقتل ما لا يقلّ عن 17 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح، إثر سقوط حافلة ركاب تقّ 48 راكبًا في وادٍ بمنطقة كوسكو الجبلية".
وأوضح "أنّها فتحت تحقيقًا لجلاء أسباب انحراف سائق الحافلة عن الطريق، الأمر الّذي أدّى لسقوطها في وادٍ عميق من على ارتفاع يناهز 100 متر".
في هذا الإطار، لفت الضابط ألفارو ميندوزا من مركز شرطة مارساباتا، في حديث إلى وكالة "فرانس برس" إلى أنّ "الركاب كانوا متّجهين على متن الحافلة من مدينة بويرتو مالدونادو الواقعة في غابة الأمازون إلى مدينة كوسكو الجبلية"، مبيّنًا أنّ "الحافلة تحطّمت بالكامل ممّا زاد من صعوبة عمليّات انتشال الضحايا".
وتتكرّر حوادث السير القاتلة في البيرو والناجمة في أغلبيّة الأحيان عن السرعة الزائدة وسوء حالة الطرقات، وعدم تشدّد السلطات في تطبيق القوانين.
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