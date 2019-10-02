مصرع 17 شخصًا في سقوط حافلة ركاب في وادٍ في البيرو









اسماء السيد - ليما: لقي ما لا يقل عن 17 شخصًا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون بجروح، الثلاثاء، إثر سقوط حافلة ركاب في وادٍ في منطقة كوسكو الجبلية في البيرو، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة إنّها فتحت تحقيقًا لجلاء أسباب انحراف سائق الحافلة عن الطريق، الأمر الذي أدّى إلى سقوطها في وادٍ عميق من على ارتفاع يناهز 100 متر.

وقع الحادث فجر الثلاثاء، بينما كان 48 راكبًا متّجهين على متن الحافلة من مدينة بويرتو مالدونادو الواقعة في غابة الأمازون إلى مدينة كوسكو الجبلية، بحسب ما صرّح لوكالة فرانس برس الضابط ألفارو ميندوزا من مركز شرطة مارساباتا.

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قال الضابط إنّ الحافلة تحطّمت بالكامل، ممّا زاد من صعوبة عمليات انتشال الضحايا. أضاف "كان من الصعب إخراجهم بسبب هطول أمطار غزيرة في منطقة ذات تضاريس شديدة الوعورة".

تتكرّر حوادث السير القاتلة في البيرو، والناجمة في غالبية الأحيان من السرعة الزائدة وسوء حالة الطرقات وعدم تشدّد السلطات في تطبيق القوانين.

في يوليو لقي 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب ثمانية آخرون بجروح، عندما سقطت حافلة في واد في مقاطعة كانيتي خارج العاصمة ليما.

وفي 2018، لقي ما يقرب من 3250 شخصًا مصرعهم في حوادث مرورية في البيرو، بزيادة بنسبة 15% عن العام السابق الذي سجّل سقوط 2830 قتيلًا، وفقًا للأرقام الحكومية.

