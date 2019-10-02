شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية البرلمان" تطالب بضرورة تدشين قناة دولية لتوضيح الحقائق للمجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة أن تكون هناك قنوات إعلامية مصرية إقليمية ودولية يكون أبرز أهدافها نشر الحقائق عن مصر للمجتمع الدولى، والرد على كافة الأكاذيب التى تروجها الجماعات المغرضة.

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وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن المعركة الآن مع جماعة الإخوان هى معركة إعلامية بشكل أساسى، حيث إن التنظيم أصبح يستخدم قنواته التحريضية ومواقع التواصل الاجتماعى كوسائل رئيسية للفتنة والتحريض ضد مصر، وبالتالى لابد أن يكون سلاح الإعلام هو الوسيلة لفضح هذه الجماعة وحلفائها.

وتابع النائب طارق الخولى:"لا يجب أن نلعب دور الدفاع عن النفس ولكن نخرج ما لدينا من حقائق لفضح الوجوه القبيحة للإخوان أمام الرأى العالم الداخلى والخارجى".