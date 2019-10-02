جونسون يقدم للاتحاد الأوروبي "عرضا نهائيا" بشأن بريكست

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/10/2 06:36 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - رويترز
أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون سيقدّم للاتحاد الأوروبي مقترحات لاتفاق حول بريكست، مضيفة أنه سيطرح "عرضاً نهائياً" وأنّ البديل عن ذلك سيكون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وأوضحت رئاسة الحكومة أنّ جونسون سيعرض، الأربعاء، تفاصيل "تسويته المنصفة والمعقولة" خلال خطابه في ختام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، في شمال غرب إنجلترا.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، الأحد الماضي، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
كما عاد النواب البريطانيون، الأربعاء الماضي، إلى مجلس العموم بعد صدور قرار المحكمة العليا، باعتبار الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان "غير شرعية" مع اقتراب استحقاق "بريكست".
لكن هذا القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ اعتبرته أعلى سلطة قضائية في البلاد "غير شرعي".. وأثرت هذه الضربة على سلطات رئيس الوزراء وتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته.
والبرلمان الذي عُلقت أعماله منذ 10 سبتمبر/أيلول الماضي كان يفترض أن يبقى معلقا حتى 14 أكتوبر الجاري، أي قبل أسبوعين فقط على استحقاق "بريكست" المقرر له 31 من الشهر ذاته، ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على هذه الخطوة بتوصية من بوريس جونسون.
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