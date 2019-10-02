ترامب عن تحقيقات "عزله": انقلاب للاستيلاء على السلطة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، من حدّة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إيّاه "انقلاباً".



وقال ترامب في تغريدتين على تويتر: "لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلًا، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني (للدستور) وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها الله إياهم كمواطنين للولايات المتحدة الأمريكية".

وفي وقت سابق، اتهمت الإدارة الأمريكية الديمقراطيين بممارسة الترهيب بعد طلبهم من خمسة دبلوماسيين الإدلاء بإفاداتهم حول سعي البيت الأبيض للحصول على معلومات تضر بمنافس سياسي لدونالد ترامب.

والإثنين الماضي، أمر رؤساء لجان التحقيق الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، رودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس ترامب، بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية مكالمة أوكرانيا، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه لجانهم والرامي لعزله.

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كما نفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.





ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ملخص المحادثة الهاتفية يؤكد الحاجة إلى تحقيق بشأن مساءلة ترامب.

وأضافت بيلوسي: "إصدار البيت الأبيض ملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".

كما أعلنت بيلوسي بدء تحقيق رسمي فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.