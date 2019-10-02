منصات الإخوان تستغل حُرمة المرضى للإساءة لمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت قضية مرض الفنان المصري الشاب كريم حسن، حالة الاستغلال والتوظيف التي يتبعها تنظيم الإخوان ومنصاته الإعلامية المشبوهة للإساءة لمصر.

وأوضح الإعلامي محمد الباز على الفضائية المصرية "المحور"، قصة مرض كريم حسن، ومحاولة الأجير الإخواني معتز مطر الهارب إلى تركيا التواصل معه لاستغلاله ضد مصر.

وسرد الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، تفاصيل مرض الفنان المصري الذي أصيب بنزيف في المخ، وإصابته بشلل كامل في الجانب الأيسر.

وواصل أن الشاب كريم حسن قام بتسجيل فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاهتمام بحالته الصحية والحصول على مساعدة من المسؤولين.

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وأكد أن أسرة كريم حسن فوجئوا بشخص داخل المستشفى الذي يتلقى فيها كريم العلاج، طلب منهم رقم هاتفهم والفيديوهات المتعلقة بابنهم وتقاريره الصحية، لمساعدته في العلاج.

وأضاف أن هذا الشخص عرض المساعدة وطلب منهم أن يرسلوا لهم التقارير الصحية لنجلهم كريم، والفيديوهات الخاصة به، وأكد لهم أنه سيرسل هذه الفيديوهات لمعتز مطر لعرضها من أجل مساعدة ابنهم ولكن الأسرة رفضت.