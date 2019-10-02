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الجبير: ادعاء إيران أن السعودية أرسلت لها رسائل غير دقيق
الأربعاء 2 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء، أن ادعاء النظام الإيراني أن السعودية أرسلت له رسائل أمر غير دقيق.
وأضاف الجبير في تغريدات نشرها عبر تويتر، أن دولا شقيقة سعت للتهدئة مع إيران، وأن السعودية أبلغتها بأن موقفها يسعى للأمن والاستقرار في المنطقة.
كذلك تابع أن المملكة أوضحت للدول الشقيقة أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يصعد وينشر الفوضى.
كما أوضح قائلا: "السعودية لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني فاليمن شأن اليمنيين".
وتساءل الجبير بأنه إذا كان النظام الإيراني يريد السلام في اليمن فلماذا لم يقدم له عبر تاريخه مساعدات تنموية لهذا البلد؟.
إلى ذلك أعاد الجبير التذكير بموقف السعودية الرافض لدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا على أن آخر ما يريده النظام المارق في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن.
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