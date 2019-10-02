حكومة كوريا الجنوبية: مقذوف كوري شمالي سقط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، أنّ "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات مجهولة الهوية في الساعات الأولى من صباح اليوم، من منطقة تقع شمال مدينة وون سان في إقليم كانغ وون، نحو بحر الشرق". وأكّدت أنّ "الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسّبًا لاحتمال حدوث عمليّات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".
من جهته، أفاد المتحدث المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا بأنّ "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات سقط أحدها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة مقاطعة شيمان".
وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، يوم الإثنين 9 أيلول الماضي.
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