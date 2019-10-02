حكومة كوريا الجنوبية: مقذوف كوري شمالي سقط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، أنّ "​كوريا الشمالية​ أطلقت مقذوفات مجهولة الهوية في ​الساعات​ الأولى من صباح اليوم، من منطقة تقع شمال مدينة وون سان في إقليم كانغ وون، نحو بحر الشرق". وأكّدت أنّ "​الجيش الكوري الجنوبي​ يراقب الوضع عن كثب تحسّبًا لاحتمال حدوث عمليّات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".

من جهته، أفاد المتحدث المتحدث باسم الحكومة ​اليابان​ية، يوشيهيدي سوجا بأنّ "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات سقط أحدها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة مقاطعة شيمان".

وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، يوم الإثنين 9 أيلول الماضي.