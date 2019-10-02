أكّدت مصادر وزارية لصيفحة "الشرق الأوسط"، أنّ "المعطيات لا تشير إلى أنّ هناك أي تغيير مرتقب في موضوع الهيئات الناظمة الّتي ينصّ عليها القانون، وتحديدًا تلك المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسية هي الاتصالات والكهرباء والطيران المدني، لا لجهة تشكيلها ولا تعيين أعضائها".
ولفتت إلى أنّ "السبب الرئيسي في تأخّر تشكيل الهيئات الناظمة هو خوف الوزراء المعنيّين بالقطاعات الثلاثة على صلاحيّاتهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسيّة، متسلّحين بنصّ الدستور على أنّ "الوزير سيّد نفسه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: قلق الوزراء على صلاحياتهم يؤخر تشكيل الهيئات الناظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.