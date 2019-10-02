مصادر الشرق الأوسط: قلق الوزراء على صلاحياتهم يؤخر تشكيل الهيئات الناظمة

أكّدت مصادر وزارية لصيفحة "الشرق الأوسط"، أنّ "المعطيات لا تشير إلى أنّ هناك أي تغيير مرتقب في موضوع الهيئات الناظمة الّتي ينصّ عليها القانون، وتحديدًا تلك المتعلقة بثلاثة قطاعات رئيسية هي ​الاتصالات​ و​الكهرباء​ و​الطيران المدني​، لا لجهة تشكيلها ولا تعيين أعضائها".

ولفتت إلى أنّ "السبب الرئيسي في تأخّر تشكيل الهيئات الناظمة هو خوف الوزراء المعنيّين بالقطاعات الثلاثة على صلاحيّاتهم، على اختلاف انتماءاتهم السياسيّة، متسلّحين بنصّ ​الدستور​ على أنّ "الوزير سيّد نفسه".