شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يعتمد اليوم نتيجة القيد لجدول المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا له فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، لاعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس النقابة ولاعتماد لجنة القيد لجدول المشتغلين .

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة الروابط و الشعب وشئون الأعضاء والموظفين وأنشطة اللجان وأعمالها و لجنة الرعاية الصحية ولجنة التسويات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس .

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد عقدت جلستها للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 10 ، 11 سبتمبر الماضى.