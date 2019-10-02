شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يعتمد اليوم نتيجة القيد لجدول المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا له فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، لاعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس النقابة ولاعتماد لجنة القيد لجدول المشتغلين .
وتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة الروابط و الشعب وشئون الأعضاء والموظفين وأنشطة اللجان وأعمالها و لجنة الرعاية الصحية ولجنة التسويات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة من المجلس .
وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، قد عقدت جلستها للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين للذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 10 ، 11 سبتمبر الماضى.
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