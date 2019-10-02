اليابان: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقط أحدهما في مياهنا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ): ذكرت الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يبدو أنهما "صاروخان باليستيان"، سقط أحدهما في مياهها الإقليمية. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إن أحد المقذوفين "سقط على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة (لليابان) قبالة مقاطعة شيماني".​

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