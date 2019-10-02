اليوم.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 3 مناطق شرقي المدينة، بدءا من الساعة الخامسة فجر الأربعاء، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "باكوس، سموحة، مصطفى كامل" بسبب أعمال الصيانة بخط مياه الشرب قطر 1000مم بطريق قنال المحمودية أمام عزبة سلام.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.