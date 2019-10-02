ترامب يكشف تعرض نظامه لمحاولة انقلاب

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الدعوات المطالبة بعزله ما هي إلا محاولة انقلاب على النظام الحالكم.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه خلص إلى نتيجة مفادها أن ما يحدث ليس عزلا وإنما انقلاب يهدف

إلى سلب قوة الشعب وتصويته وحريته والتعديل الثانى والدين والجيش والجدار الحدودى وحقوقه الممنوحة من الرب.

كان الديمقراطيون فى مجلس النواب أعلنوا الأسبوع الماضى التحضير لإجراءات عزل ترامب من منصبه.

وتتمحور تلك الإجراءات حول اتهامات بشأن مكالمة مثيرة للجدل بين ترامب والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى نهاية يوليو الماضى يتردد أنه حث فيها الرئيس الأمريكى نظيره الأوكرانى على إجراء تحقيقات يمكن أن تلحق ضررا بمنافسه السياسى جو بايدن.

ويحتل بايدن مركزا متقدما فى السباق الديمقراطى للترشح للرئاسة فى انتخابات عام 2020.