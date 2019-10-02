سقوط صاروخ من كوريا الشمالية بالمنطقة الإقتصادية باليابان

قالت القوات اليابانية، اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باتجاه بحر اليابان، وفقا لوكالة "كيودو" اليابانية.
ووفقا لوكالة انباء "سبوتنيك" الروسية، أفاد المتحدث المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا سقط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة مقاطعة شيمان.
وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيدى سوجا أنه لم ترد تقارير بعد عن أى تأثير على طائرات أو سفن قريبة.
وكان آخر مقذوف أطلقته كوريا الشمالية باتجاه بحر اليابان، يوم الإثنين 9 سبتمبر المنصرم، ووصف بأنهما صاروخين باليستيين، وفقا لوكالة "يونهاب".
كما قالت هيئة الأركان المشتركةللقوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات مجهولة الهوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، من منطقة تقع شمال مدينة وون سان بإقليم كانغ وون نحو بحر الشرق.
وأكدت على أن الجيش الكورى الجنوبى يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على وضعية الاستعداد، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
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