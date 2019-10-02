اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا سقط في منطقتنا الاقتصادية

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وكالاتالأربعاء 2019/10/2 04:14 ص بتوقيت أبوظبي
زعيم كوريا الشمالية أثناء إحدى التجارب - أرشيفية
أعلن خفر السواحل الياباني في بيان، الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية مقذوفا مجهولا من منطقة قريبة من وونسان بإقليم كانج وون في اتجاه البحر نحو الشرق.
وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة مقاطعة شيمان.
كما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا.
تجربة بيونج يانج جاءت بعد ساعات من إعلانها إجراء محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة السبت المقبل.
واتفق الجانبان على إجراء "اتصال مبدئي" في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.
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