شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط هجوم لـ«داعش».. ومطالبات بشكوى إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

أحبطت السلطات العراقية مخططا لاستهداف زوار الأربعينية جنوبي بغداد. وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان أمس (الثلاثاء) أنه «وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من مكافحة الإرهاب عملية تفتيش في إحدى المناطق الزراعية جنوب بغداد». وأضاف أنه «تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة عبارة عن 20 كيسا من مادةTNT بزنة 750 كغم معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة، حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» تخطط لاستهداف زوار أربعينية الحسين».

وقُتل 7 على الأقل من قوات الأمن العراقية ومليشيا الحشد الشعبي، وأصيب 16 آخرون الشهر الماضي في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من «داعش».

وقالت الشرطة العراقية إن ثلاثة من أفراد مليشيا الحشد وشرطيين قتلوا في هجوم على منطقة سيد غريب بقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين على بعد 50 كيلومتراً شمال بغداد الأربعاء الماضي.

في غضون ذلك، دعت لجنة الأمن في البرلمان العراقي أمس، الحكومة إلى تقديم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي على خلفية استهداف مواقع الحشد الشعبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اتهم رسميا إسرائيل، أمس الأول بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت مواقع ومخازن عدة للحشد.