بومبيو يتهم النواب الديموقراطيين بالسعي لترهيب دبلوماسيين









اسماء السيد - واشنطن: اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء النواب الديموقراطيين ب"محاولة ترهيب" الدبلوماسيين الذين يريدون استجوابهم، في إطار الإجراء الهادف الى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وفي رسالة الى مجلس النواب نشر مضمونها على تويتر، لا يرفض وزير الخارجية طلبا رفع اليه من ثلاث لجان في هذا المجلس لتسليم أعضائها الوثائق الذين هم بحاجة اليها في إطار التحقيقات بشأن ترامب.

وكان النواب الديموقراطيون الثلاثة الذين يترأسون اللجان الثلاث حددوا موعدا للاستماع الى خمسة من كبار الدبلوماسيين يمكن ان يقدموا إليهم معلومات تتعلق بالمكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واحتمال تورطه في قضايا مخالفة للدستور.

وكان أحد هؤلاء الدبلوماسيين كورت فولكر الموفد الخاص الأميركي الى أوكرانيا، استقال الجمعة.

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أما الأربعة الآخرون فهم السفيرة الاميركية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، ومساعد وزير الخارجية المكلف الشؤون الأوروبية جورج كنت، والسفير لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، والمستشار لدى بومبيو في وزارة الخارجية اورليتش بريشبول.

وقال بومبيو في رسالته، إن استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين "لا يمكن أن يفهم إلا على انه محاولة ترهيب والاساءة الى مهنيين كبار في وزارة الخارجية".

وبعد أن أشار بومبيو في رسالته الى "عيوب إجرائية وقانونية عميقة" في الاستدعاءات، خلص الى القول إنه "من غير المعقول" قيام الكونغرس منذ الاربعاء بالاستماع الى الدبلوماسيين الخمسة بدلا من اقتراح مواعيد لاحقة.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بأنه طلب من نظيره الاوكراني خلال محادثة هاتفية معه قبل شهرين، بالتحقيق حول نشاطات لنائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في اوكرانيا.