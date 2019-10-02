اخبار العالم

مطالب برلمانية للمجتمع الدولى بمقاضاة أردوغان على جرائمه ودعمه للإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للمجتمع الدولى بمقاضاة أردوغان على جرائمه ودعمه للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يزيد من إجراءاته القمعية ضد شعبه، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين فى السجون التركية أصبح بالآلاف، بالإضافة إلى عدم وجود أقلام جريئة ولا أصوات حق فى تركيا.

 

Advertisements

وقال النائب سامى رمضان لـ"الخليج 365"، إن الشعب التركى يعيش حياة غاية الصعوبة لدكتاتورية الإرهابى رجب أردوغان، موضحا أنه لابد من تحرك المجتمع الدولى لمقاضاة أردوغان على جرائمه فى المنطقة العربية ودعمه للإرهاب، ولإنقاذ الأبرياء والشعب التركى من هذا الدكتاتور اللص -فى إشارة إلى أردوغان- .

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب على المجتمع التركى التحرك بلا هوادة أو تأخير للخلاص من هذا الإرهابى الداعم للإرهاب ويرعاه فى المنطقة العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية للمجتمع الدولى بمقاضاة أردوغان على جرائمه ودعمه للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا