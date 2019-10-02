مطالب برلمانية للمجتمع الدولى بمقاضاة أردوغان على جرائمه ودعمه للإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يزيد من إجراءاته القمعية ضد شعبه، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين فى السجون التركية أصبح بالآلاف، بالإضافة إلى عدم وجود أقلام جريئة ولا أصوات حق فى تركيا.
وقال النائب سامى رمضان لـ"الخليج 365"، إن الشعب التركى يعيش حياة غاية الصعوبة لدكتاتورية الإرهابى رجب أردوغان، موضحا أنه لابد من تحرك المجتمع الدولى لمقاضاة أردوغان على جرائمه فى المنطقة العربية ودعمه للإرهاب، ولإنقاذ الأبرياء والشعب التركى من هذا الدكتاتور اللص -فى إشارة إلى أردوغان- .
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب على المجتمع التركى التحرك بلا هوادة أو تأخير للخلاص من هذا الإرهابى الداعم للإرهاب ويرعاه فى المنطقة العربية.
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