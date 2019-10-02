شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى:الإسكان تخصص 3 ملايين لتدعيم المناطق المحرومة من المياه النظيفة بطهطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على توفير مبلغ 3 ملايين جنيه من خطة المد والتدعيم للمناطق المحرومة من المياه بمركز ومدينة وقرى طهطا، والتى تقع داخل الحيز العمرانى وذلك خلال العام المالى 2019 / 2020 ، واستكمال باقى المبالغ المطلوبة بخطة العام المالى الجديد.

وأوضح سالم أنه تقدم لوزير الإسكان بطلب لتوفير مبلغ 4 ملايين و752 ألف جنيه قيمة الأعمال الخاصة بمد ودعم خدمة مياه الشرب فى المناطق المحرومة بقرى ومدينة طهطا لتوفير مياه صالحة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة وافقت على توفير الجزء الأكبر من الاعتمادات ضمن خطة العام الحالى بقيمة 3 ملايين جنيه وباقى المبلغ ضمن خطة العام المالى الجديد.

وأضاف سالم أن وزارة الاسكان خاطبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج للبدء فى تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتحديد جدول زمنى يشمل موعد الانتهاء من الأعمال.

وكان نائب طهطا مصطفى سالم قد عقد مؤخرا لقاءً مطولا مع وزارة الإسكان لعرض ومناقشة مشاكل المياه بقرى ونجوع طهطا، والتعرف على أسباب التأخير فى إنهاء عدة مشروعات وتناول اللقاء أيضا مناقشة التأخير الشديد فى الانتهاء من تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بعدة قرى بطهطا.