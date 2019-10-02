بعد تسمم 3 مواطنين.. حملات تفتيش على محال بيع الفسيخ بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة دسوق البيطرية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملات تفتيشية يومية مشتركة بين الطب البيطري والصحة والتموين، على محال بيع الفسيخ، وتتضمن أعمال الحملة سحب عينات للتأكد من سلمتها.

كانت وزارة الصحة أهابت بالمواطنين الامتناع فورًا ونهائياً عن تناول الفسيخ لخطورته الشديدة على الحياة.

يأتي التحذير في غداة إصابة عدد إصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية بالتسمم، جراء تناولهم "فسيخ فاسد".

Advertisements

وقال "كاسر" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الـ 3 حالات الذين أصيبوا بتسسم غذائي يقيمون بقرى دسوق، وتناولوا وجبة فسيخ عقب شرائها من الباعة الجائلين يوم الجمعة الماضية.

وأوضح أنه تبين أن الباعة الجائلين اشتروا الفسيخ من خارج محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية طب جامعة الإسكندرية، أعلنت منذ ساعات ماضية، وفاة "سماسم ع"، 50 عامًا، تقيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية ضمن 3 حالات من كفر الشيخ مصابين بالتسمم إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة.